Türkiye Gazetesi

Aksaray Üniversitesi'nde sahte diplomayla doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla öğretim görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkan Zehra Zulal Atalay Laçin'in "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Laçin'in doçentlik oyununu ise aynı üniversitede görevli diğer öğretim görevlileri bozdu. Laçin'in şüpheli cevapları ve kendi alanındaki uzmanlık dışı yorumları nedeniyle şüphelenen öğretim üyeleri durumu üniversite yönetimine bildirince soruşturma açılmıştı. Soruşturma derinleştikçe Laçin'in imzaları taklit ettiği, diplomalarının ve tezinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

İddianame kapsamında savunma veren Laçin, 1992 yılında sınavları kazanarak girdiği üniversiteden 1996 yılında mezun olduğunu söyledi.

ODTÜ MEZUNU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İlk ifadesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde Uluslararası İlişkiler bölümü okuduğunu söyleyen Laçin, ifadesini yalanlayarak şöyle devam etti:

"İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesine gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünden doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım."

SAHTE DİPLOMALARI GOOGLE'DEN BULMUŞ

ODTÜ mezunu olduğun gösteren1996 yılına ait diplomayı kendi imkanlarıyle yaptığını söyleyen Laçin, "Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım." dedi.

"OLAYDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM"

Diplomalardaki imzaları da internetten bulduğu örneklerle taklit ederek kendisinin attığını belirten sahte profesör, olayların baştan itibaren yapılan bir hatanın sonucu katlanarak bu hale geldiğini aktardı.

18 BİN 600 TL MAAŞ ALMIŞ

Aksaray Üniversitesine profesör olarak atanmasından sonra burada 25-30 gün kadar çalıştığını söyleyen Laçin'e bu süre zarfında da 18 bin 600 TL kadar maaş ödemesi yapılmış. Zararı karşıladığını ifade eden Laçin, " İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Bakıma muhtaçtır. Vermiş olduğum beyanların pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum." dedi.

Aksaray Üniversitesi, 22 Ekim'de, doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in atamasını iptal ederek hukuki süreç başlatmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 27 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Laçin, Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

İlkokul mezunu sahte doçent TV kanallarına da çıkmış! Ankara'da cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını belirterek vatandaşları dolandırdığı belirlenen kişi suçüstü yakalandı. İlkokul mezunu olduğu tespit edilen şüphelinin kendisini doçent olarak tanıtarak bazı televizyon kanallarındaki programlara konuk olduğu belirlendi.