Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesinde bazı kişilerin bankalardan kredi alamayan gelir seviyesi düşük vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek ve senet alarak, sözleşme imzalatarak tefecik yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI

Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polisinin de desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.M, C.M, E.M, Ş.M, Ş.M, B.K ve N.K gözaltına alındı. Bazıları kardeş olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, çok sayıda doküman, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tefecilik mağduru olan vatandaşların belirlenmesine yönelik de çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Adana’da tefeci operasyonu: 165 kişiyi mağdur ettiler Adana’da tefecilik yaparak 165 kişiyi mağdur edip zorla 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağlayan çetenini yakalanması için şafak vakti il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları ise gözaltına alındı.



Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı Adana’da tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda balta, bıçak, tabanca, tüfek ve 2 milyon lira para ele geçirildi.