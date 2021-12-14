Antalya'da evden çıktıktan sonra kayıplara karışan 6 çocuk annesi kadın her yerde aranıyor. Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Tosun, dün sabah eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı.
EN SON HASTANEDE GÖRÜLDÜ
Ailesi, kaybolan Tosun için emniyete giderek kayıp ilanı verdi. Aile en son, dün saat 23.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduğunu öğrendikleri Tosun’un hayatından endişe duyduklarını söyledi.
Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Ş. B.'ye ait olduğu öğrenildi.
2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü Adana’dan İzmir’e erkek arkadaşının yanına evlilik hazırlığı için giden Meral Polat’tan 2 buçuk yıldır haber alınamıyor.
6 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı
Antalya’nın Serik ilçesinde enteresan bir olay yaşandı. Eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesi kadından bir daha haber alınamadı.
Antalya'da evden çıktıktan sonra kayıplara karışan 6 çocuk annesi kadın her yerde aranıyor. Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Tosun, dün sabah eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı.
Etiketler : ANTALYA,kayıp kadın,kayboldu,haberler,