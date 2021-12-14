Türkiye Gazetesi

İzmir Aliağa'da bir ihbarı değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi. İlk evdeki aramalarda Bizans dönemine ait sikkeler, dört kemik saç iğnesi, 19 Osmanlıca el yazması kitabın yanı sıra farklı dönemlere ait 59 tarihi eser bulundu. Diğer adreste ise dört kafatası, üç mumya, 269 tarihi eser ile 18. yüzyıla ait 27 tablo ele geçirildi. 337 tarihî eser İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne, 27 tablo da İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğüne teslim edildi.



İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkâr Keser "Ele geçirilen etnografik eserler arasında Amazon Ormanları’nda yaşayan bir ‘Jivaro’ kabilesine ait ‘Tsantsa’ adına verilen kafatasları var. Jivaro kabilesi, düşmanlarını öldürdükten sonra kafalarını kesip bir haftalık bitkisel işlemden geçiriyor. İşlemler sonucunda kafatasları küçültülerek portakal büyüklüğüne getiriyor. Ve bunları da kurutup kahramanlıklarını göstermek amacıyla boyunlarına asıyorlar. Bu kabile aynı zamanda düşmanlarının ruhunun dışarı çıkmaması için kafataslarının ağız kısmını dikmiş, kulaklarına ise çakıl taşı koymuş.



O dönemde yaptıkları mumyalama tekniği neticesinde kafataslarındaki saçlar, kaşlar ve kirpikler günümüze kadar aynı şekilde duruyor” dedi.



"TÜRBANLI TÜRK" TABLOSU

Keser, aralarında Kur’an-ı Kerim'in de bulunduğu yazma eserler hakkında tarihlendirme çalışması yapacaklarını söyledi. Keser "Tablolarımızın geneli 18. Yüzyıla ait. Bunların hepsinin orijinal olduğunu düşünüyoruz, hepsi yağlı boya tablolar. Sanat değerleri ve sanatsal açıdan değerlendirmeyi uzmanlarımız ayrıca yapacak. Bir tanesi de ‘Türbanlı Türk’ olarak adlandırılmış bir tablo. Oldukça özel ve güzel bir tablo” ifadelerini kullandı.

