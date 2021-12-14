Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi, kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.  Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi.

FECİ KAZADA ARABALAR HURDAYA DÖNDÜ
Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA SEBEBİYLE YOL 1 SAAT KAPANDI
Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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