Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi, kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi.
FECİ KAZADA ARABALAR HURDAYA DÖNDÜ
Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA SEBEBİYLE YOL 1 SAAT KAPANDI
Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'ta zincirleme kaza, ölü ve yaralılar var Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
6 araç zincirleme kazaya karıştı: 1’i ağır 8 kişi yaralı İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda, 1'i ağır olmak üzere 8 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Manisa'daki zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi
Manisa'da dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi, kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi.
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