Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla birlikte soba kaynaklı ölümler de başladı. Son acı haber Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Akkese köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Havva Yavuz ile oğlu Mehmet Bülent Yavuz (60), yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne oğlun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İkilinin cenazesi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz 2 kişinin ölümüne sebep oldu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Artan fiyatlar geri dönüşü başlattı: Doğalgazlı evlere soba kuruluyor Artan doğalgaz ve kömür fiyatları nedeniyle sobaya geri dönüş başladı. Kalorifer kömürü fiyatlarının yükselmesiyle birlikte odalarının birini sobaya çeviren vatandaşlar, 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam gelmesi nedeniyle zorlanıyor.