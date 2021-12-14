Türkiye Gazetesi

Isparta'da bir vatandaş, ekmek teknesinde hayatını kaybetti. Çalıştığı ocakta mermer yüklü kamyonun kontrolden çıkarak üzerine gelmesi sonucunda olay yerinden kaçamayan talihsiz adam, ezilerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Sütçüler ilçesinde meydana geldi. Bir mermer ocağı firmasında çalışan Ümit Erdoğan, mermer bloğu yüklü kamyonun kontrolden çıkması sonucu altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Erdoğan kurtarılamadı. Kaza sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekmek parası sonu oldu: Feci olay dehşete düşürdü Samsun'da tarlada çalıştığı esnada bir anlık dikkatsizlikle direksiyon hakimiyetini kaybeden talihsiz adam, traktörünün devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Ekmek kapısı sonu oldu: Tarla bekçisi ölü bulundu Adana'da bir tarlada bekçilik yapan bir şahıs, klübesinde ölü olarak bulundu.