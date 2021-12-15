Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Konya'da bir cana mal oldu. Bir tır sürücüsü, seyir halindeyken yol ayrımında durmuş vaziyette bulunan bir otomobile sert biçimde çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü de olay yerind ehayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle aracı şarampole yuvarlanan tır şoförü ise yaralandı.

TIR 5 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇTU

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresi Madenli Mahallesi yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer G. idaresindeki geri dönüşüm atığı yüklü tır, yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle duran İlhan Muştu idaresindeki otomobile çarptı.



Kazada çekici ile bariyer arasında sürüklenen otomobil ezilerek hurdaya dönerken, araç içerisindeki İlhan Muştu hayatını kaybetti. Tır ise bariyerleri devirerek yaklaşık beş metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Ömer G. ise ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muştu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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