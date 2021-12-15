Türkiye Gazetesi

Arızalanan araçlarının yanında bekleyen iki kişi kabusu yaşadı. O esnada söz konusu vatandaşları görmeyen taksi şoförü araçla şahısşara çarptı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sercan K. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait temizlik aracı arızalandı. Bunun üzerine Atilla K.’nin kullandığı çekici arızalanan aracın yanına geldi. Adıgüzel D.’nin kullandığı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen Sercan K. ile Atilla K.’ye çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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