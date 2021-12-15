Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 57 yaşındaki Ümit Bektaş’tan komşuları ve yakınları bir süre haber alamadı. Komşuları ve yakınları Ümit Bektaş’tan uzun zamandır haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YANLIZ YAŞIYORDU

İhbar üzerine polis ekipleri, Ümit Bektaş’ın evine giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Polis ekipleri, girdikleri evde Ümit Bektaş’ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Ümit Bektaş’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

4 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bektaş’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. Yapılan ilk belirlemelere göre, Bektaş'ın yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edildiği öğrenildi. Öte yandan, Ümit Bektaş’ın evinin dış kapısında da çeşitli tarihlere ait tebligatların olduğu ve uzun süredir beklediği görüldü.

“UZUN ZAMANDIR KENDİSİNİ GÖRMÜYORDUK”

Bektaş’ın komşularından İfakat Tiryakioğlu, “10 yıldır burada yaşıyorum. Komşumuzu tanıyoruz fakat kendisiyle gidip gelmişliğimiz yok. İnsanlara selam vermezdi, bizlerde diyalogu yoktu. Böyle birisiydi, yalnız tek başına yaşıyordu. Bir süredir kendisini görmüyorduk, evde bazen sesini duyardık ama bir süredir sesi yoktu, çıkmıyordu” dedi.

Komşularından bir tanesinin kapısının önüne taş koyduğunu anlatan Tiryakioğlu, “Komşularımızdan bir tanesi haber alamayınca kapısının önüne taş koydu. O taşta yerinden kımıldamayınca kapıda açılmayınca aramışlar haber vermişler. Bunun üzerine dün polisler geldi, incelemede bulundu” dedi.

ektaş'ın 4 ay önce öldüğünün belirtildiğini söyleyen Tiryakioğlu, “4 ay olmuş öleli, biz bayadır kendisini buralarda görmüyorduk. Bazen buralardan geçerken görüyorduk” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 yıldır kayıp sandıkları adam evinde ölü bulundu Muğla’da 5 yıldır kimsenin görmediği ve hakkında kayıp başvurusu yapılan adamın cesedi evinde bulundu. 5 yılın sonunda kimse kapısını çalmadığı için öldüğü öğrenilemeyen adamın cesediden geriye kemiklerinin kaldığı öğrenildi.