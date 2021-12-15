Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Hafik ilçesinde birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü doğal güzellikleriyle ziyaretçileri büyülüyor. Gölün içerisindeki Pılır Höyüğü ise göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneği olarak biliniyor. Tarihi Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına dayanan höyükte göl evlerin izi çıplak gözle görülemiyor. İlk kalıntılara 1944 yılında arkeolojik kazılarda rastlanılan göl evlerine ait kazı kalıntıları suyun altında bulunuyor.

SULTAN SELİM’İN TAHTININ KURULDUĞU YER

Yavuz Sultan Selim’in tahtının kurulduğu yer olarak bilinen Pılır Höyüğünün altında ise bir hazine olduğuna inanılıyor. Bir dönem kaçak definecilerinde uğrak yeri olan höyük, sit alanı ilan edilmesinin ardından koruma altına alındı. Definecilerin delik deşik ettiği höyük, araştırmacılarında ilgisini çekiyor.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TEMELİ BURADA ATILDI

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, “Dağların dibinde bir yol var tarihi Göç yoludur. Yavuz Sultan Selim'in sefere gittiği yol bu yoldur. Hafik'in ön tarafında da tarihi İpek yolu var. Yani dağların eteklerinde Yavuz Sultan Selim'in burada ordugahını kurduğu ve ordusunu o eteklerde barındırdığı, tahtını da Pılır'da kurduğu söyleniyor. Hafik, tarihle kokan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da temelinin atıldığı bir yerdir” dedi.

DEFİNECİLER DELİK DEŞİK ETTİ

Höyüğün altında hazine olduğu söylentilerine değinen Başkan Çuhadaroğlu, “Pılır Höyüğü antik bir yerdir. Yavuz Sultan Selim'in zamanında tahtını kurduğu yer. Altında hazinenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Burayı zamanla kazdılar bir şeyler buldular sonra sit alanı ilan edildi. Şu anda da delik deşik edilmiş bir durumda. Gölün tüm etrafı Sit alanı haline getirildi. Geçmiş dönemlerde zarar verdiler buraya. Sonradan buranın antik bir yer olduğunu anlayınca sit alanı haline getirildi. Arkeologlar gelip burada kazı yaptılar. Şu anda da sit alanı olduğu için kimse dokunmuyor'' şeklinde konuştu.

50 yıldır define avcıları tarafından tahrip ediliyor: Tarihi kilise çökmek üzere Van’da Aksorik Dağı eteklerinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi defineciler tarafından tahrip edildi. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 17’nci yüzyıldan kalma kilise restorasyon edilmeyi bekliyor.