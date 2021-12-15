Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin Afyonkarahisar için yaptığı tahminler doğru çıkarken, bir çok ilçedeki yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kent merkezinde henüz yağış olmazken, tahminlere göre günün ilerleyen saatlerinde kar yağması bekleniyor.

ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin bir çok noktası yağışla birlikte adeta beyaza büründü.

Antalya'da kar yağışı başladı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizlemedi.

Edirne'de kar yağışı başladı Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağan kar yağışı köy halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.