Türkiye Gazetesi

Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında Şaban Gökay (62) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak şarampole girip ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Gökay’ın olay yerinde öldüğünü belirlenirken, yaralanan eşi Ayşe Gökay (57) ise ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çiftin hayatını kaybeden amcaları Ali Gökay’ın cenaze törenine katılmak için Konya’ya doğru gittikleri öğrenildi.

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