Türkiye Gazetesi

Samsun'da tekneleri alabora olan 3 kişi kurbağa adamlar sayesinde kurtarıldı. Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kurupelit Yat Limanından balık tutmak için Karadeniz'e açılan M.O, N.C. ve S.Ü'nün bulunduğu tekne alabora oldu.

Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Tekne ise bot yardımıyla kıyıya çekildi.



İzmir'de fırtına: Tekneler alabora oldu İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde meydana gelen fırtınada iki tekne alabora olurken iki balıkçı teknesi ise battı. Saatteki hızı 78 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşadı.



Yardıma giden bot alabora oldu: Ölü ve yaralı var Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de denizde kayboldu.