Türkiye Gazetesi

Son günlerde sahte içkiden ölüm haberleri peş peşe geliyor. Mersin’in Mut ilçesinde de bir kişi sahte alkol yüzünden canından olurken 2 kişi de yoğun bakıma alındı. Kültür Mahallesi'nde yaşayan Ali E.’nin (57) evinde kendi yaptıkları alkolü içen M.S. ve M.A., kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu Her ikisinin de durumlarının kötü olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. ve M.S. Mersin'e sevk edildi.



ALKOLÜ KENDİLERİ YAPMIŞ

Kendi yaptıkları alkol içenlerden Ali E.’den haber alamayan yakınları evine gittiklerinde, kapının kapalı olması nedeniyle polise haber verdi. Eve giren polis ve 112 sağlık ekibi Ali E.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.



2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ali E.’nin cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Alkolden zehirlenen M.S. ve M.A.’nin Mersin’de yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Mut Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yoğun bakımda Yalova ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.



Sahte içkiden zehirlenen genç öldü Manisa'da sahte içkiden zehirlenen genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.