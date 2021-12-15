Türkiye Gazetesi

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 5272 Sokak'ta oturan Esen Erel’in (50) müstakil evinde beslediği köpek, karşı komşusu olan İsmail Yılmaz’ın (30) bahçesine girdi. Köpek, buradaki kümeste bulunan tavuk yumurtalarını yedi. Bunu gören Yılmaz, eline aldığı tüfek ile köpeğe ateş etti. Sesler üzerine dışarı çıkan Erel, komşusuna müdahale etmek istedi. Yılmaz bu sefer namluyu Erel’e çevirdi ve tetiğe basıp yaraladı.

TAŞ, SOPA, TÜFEK…

Bunun ardından ikilinin aileleri kavgaya tutuştu. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İsmail Yılmaz ve Burcu Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtırken yaralılar hastaneye kaldırdı.





90 POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen iki aile arasındaki öfke dinmedi. Taraflar bugün de birbirine girdi. Gizli bölgelerde nöbet tutan polis ekipler, anında olaya müdahale etti. Ancak bölgedeki polisler yetersiz kalınca takviye ekip geldi. Yaklaşık 90 polis, iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, zaman zaman havaya uyarı ateşi açarken basın mensuplarında kavganın ortasında kaldı. Sokağı adeta abluka altına alan polis ekipleri uzun namlulu silah ve çelik yeleklerle bölgede güvenliği sağladı. Kavgaya karışan 23 kişi gözaltına alındı.





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