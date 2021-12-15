Muğla'da meydana gelen kazada araba dere yatağına devrildi, sürücüsü canından oldu. Ahmet Demiral idaresindeki 34 DOE 959 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Demiral, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Demiral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenazeye giden çift kaza yaptı: Koca öldü eşi yaralandı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vefat eden amcalarının cenazesine giden karı koca çifti taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada koca hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.
Feci kaza! Tır otomobili biçti: Ölü ve yaralı var Konya’nın tır, bir otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Feci kazada otomobil sürücüsü öldü, tır sürücüsü ise yaralı olarak kurtarıldı.
Araba dere yatağına devrildi, sürücüsü öldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen kazada dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'da meydana gelen kazada araba dere yatağına devrildi, sürücüsü canından oldu. Ahmet Demiral idaresindeki 34 DOE 959 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Demiral, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Demiral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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