Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, İstanbul'un kapısını çaldı. Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

KAR, YAĞMURLA KARIŞIK ŞEKİLDE YAĞIYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kartepe’de yağış başladı! Kar kalınlığı 40 cm'i buldu Kocaeli’de Kartepe’nin zirvelerine beklenen yoğun kar yağışının başlamasının ardından kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Vatandaşlar ise kar yağışının keyfini sürdü.

Antalya'da kar yağışı başladı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizlemedi.