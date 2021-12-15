Türkiye Gazetesi

Trafik magandaları bu defa Hatay'da sahne aldı. Trafik akışının olduğu yolda düğün konvoyunu durdurup göbek atmaya başlayan grup, trafiğin tıkanmasına neden oldu. Polis söz konusu gruba 2 bin 600 TL para cezası verdi.





MOBESE'YE YAKALANDILAR

Akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler İskenderun-Adana yolu üzerinde bulunan battı çıktı yol içerisinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi. Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince gençler oyunu bırakıp uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.

FSM’de intihar teşebbüsü trafiği kilitledi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir şahıs intihar teşebbüsünde bulunuyor. Köprü üzerindeki teşebbüs nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Erzurum’da iki grubun kavgası trafiği kilitledi ​Erzurum’da iki grup arasında meydana gelen kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, bu sırada cadde trafiği kilitlendi.