Zonguldak'ta yolcu treninin altında kalan adam hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Türkali köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden 50 yaşındaki Adem Güney, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Makinistlerin durumu fark etmesi üzerine durmasına rağmen talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine tren istasyonuna sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular da olayın şokunu yaşadı. Talihsiz adamın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılacak.
Fotoğraftaki: Hayatını kaybeden Adem Güney
Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı adam öldü
15.12.2021 - 22:32 | Son Güncelleme: 15.12.2021 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta meydana gelen feci olayda 50 yaşındaki Adem Güney yolcu treninin altında kalarak can verdi.
Zonguldak'ta yolcu treninin altında kalan adam hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Türkali köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden 50 yaşındaki Adem Güney, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Makinistlerin durumu fark etmesi üzerine durmasına rağmen talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine tren istasyonuna sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular da olayın şokunu yaşadı. Talihsiz adamın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılacak.
Etiketler : zonguldak,tren,kaza,
813586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/813586.aspx
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