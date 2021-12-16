Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.Dün saat 18.00 sularında bir daireden bebek ağlama sesleri duyuldu. Bebek saatlerce susmayınca komşular durumdan şüphelendi ve evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Seslerin hala kesilmemesi üzerine komşular, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve kapıyı kırarak giren ekipler, korkunç bir manzara ile karşılaştı. 3 aylık Asel bebek beşiğinde ağlarken karşısında annesi Nurten Uyanık (36) doğalgaz borusunu boynundan asılı vaziyette bulundu.

KOCASI DEHŞETİ YAŞADI

Bu esnada, kadının kocası da eve gelince hayatının şokunu yaşadı. Uzun süre gözyaşı döken şahıs, ifade vermek üzere Jandarma karakoluna götürüldü. Nurten Uyanık'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna, bebek de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Komşular, kadının bir süredir psikolojik problemleri olduğunu iddia etti.

6 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı Antalya’nın Serik ilçesinde enteresan bir olay yaşandı. Eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesi kadından bir daha haber alınamadı.

4 çocuk annesinin feci sonu Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki çocuk annesinin şüpheli ölümü Diyarbakır'da bir çay kenarında kadın cesedi bulundu. Kadının nasıl öldüğü bilinmiyor.