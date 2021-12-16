Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Ağaçseven Mahallesinde kahvehane işletmeciliği yapan 67 yaşındaki Hızır Özsoy mahallede ölen 500’e yakın kişinin fotoğrafını panoya astı. Görenlerin şaşırdığı ilginç panoda çok az yer kaldı. Pano dolunca ikincisini yapacağını söyleyen Özsoy, 8 yıl önce 34 yaşında hayatını kaybeden oğlunun da panoda fotoğrafının olduğunu belirtti. Panoda koronavirüsten ölen 5 kişinin fotoğrafı da yer alırken son olarak panoya kalp krizi geçiren bir kişinin fotoğrafı asıldı. Ayrıca panodaki ölen kişilerin fotoğrafları, mahalle derneği tarafından bastırılan Ağaçseven Mahalle Rehberi kitabında yer aldı.

500’E YAKIN KİŞİNİN FOTOĞRAFI VAR

Fotoğraf biriktirmeye 1987 yılında başlayan Hızır Özsoy, “Amcamın böyle şeylere merakı vardı. 1980 yıllarında fotoğraf biriktiriyordu. Bende onun başladığı işi devam ettirdim. 1987 yılından bu yana ölen kişilerin vesikalık fotoğraflarını biriktiriyorum. 500'e yakın ölen kişinin fotoğrafı var burada. Burada olmayan 50 kişi daha var. Onların da fotoğraflarını temin etmeye çalışıyoruz. Bu pano doldu. İkinci bir panoya geçeceğim. Sadece erkeklerin fotoğrafları var burada. Buraya baktığımızda anılarımız aklımıza geliyor. Atalarımızı hatırlıyoruz. Benim ömrümün yettiği yere kadar fotoğrafları biriktirmeye devam edeceğim. Bizden sonra çocuklarımız bu geleneği devam ettirirler mi bilemiyorum. Çok merak edenler oluyor. İnsanlar gelip yakınlarına veya komşularına bakıyor” dedi.

KENDİ YAKINLARININ FOTOĞRAFLARI DA VAR

Kendi yakınlarının fotoğraflarının da panoda yer aldığını belirten Özsoy, “8 yıl önce oğlum kalp krizinden öldü. 34 yaşında öldü. Onunda fotoğrafı burada yer alıyor. Yakınlarımızın fotoğrafları var. Komşularımızın, akrabalarımızın da var. Covid 19'dan ölen 5 kişi oldu. Onlarında fotoğrafları burada yer alıyor. Son olarak bir ay önce kalp krizinden ölen bir arkadaşımızın fotoğrafını buraya koydum. Panoya bakınca hüzünleniyorsun. Benimde fotoğrafım bir gün burada yer alacak. Biz ölürüz ama hayat devam edecek” diye konuştu.

PANOYA BAKTIKTA ANILARI TAZELENİYOR

Mahalle derneği tarafından Ağaçseven Mahalle Rehberi isimli bir kitap bastırdığını belirten Özsoy, "Bu kitapta mahalle sakinlerimizin telefon numaraları, adresleri, kan grupları yer alıyor. Fotoğrafları da benim hazırladığım panodan kopyalayarak kitabın içine koydular. Mahallemiz için güzel bir çalışma oldu” şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri ise panoya baktıkça anılarının tazelendiğini söylediler.

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