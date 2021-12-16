Türkiye Gazetesi

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.

İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 11 Aralık’ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi.

Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul barajlarındaki su oranı düştü İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü.

Çorum’da barajlar alarm veriyor: Sadece 10 günlük suyu kaldı Çorum’da kente su sağlayan 3 barajda su seviyesi tehlikeli boyutta bir düşüş yaşadı. Şehrin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın vatandaşları aşırı su tüketimi konusunda uyararak kente sadece 10 gün daha su sağlanabileceğini söyledi.

İstanbul’da barajlar alarm veriyor İSKİ’den alınan verilere göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini gördü. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul’daki barajlarının doluluk oranları yüzde 42,4 seviyesine kadar düştüğü kaydedildi.