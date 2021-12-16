Kozan’dan Kadirli'ye giden 51 yaşındaki Harun Coşkun (51) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet, Pekmezci kavşağında kafa kafaya çarpıştı.
OTOSTOPLA BİNDİĞİ ARAÇTA ÖLDÜ
Kazada, kamyonete otostop çekip bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Salih Özcan’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gümüşhane'de feci kaza! Küçük çocuk canından oldu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobilin çarptığı küçük çocuk kurtarılamadı. İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçti.
Cenazeye giden çift kaza yaptı: Koca öldü eşi yaralandı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vefat eden amcalarının cenazesine giden karı koca çifti taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada koca hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'de tır ile çarpışan otomobilde bulunan şarkıcı Gülçin Ergül’ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede tedavi gören Gülçin Ergül ise cenazeye katılamadı.