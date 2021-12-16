Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de geçtiğimiz Salı günü gece 02.30 sıralarında bir eğlence mekanında meydana gelen olayda iddiaya göre müşterin mekanda yoğun olduğu sırada sokak üzerinden koşarak gelen bir vatandaş ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle yere düşen şahıs bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kaybolan şahsın masaya uçtuğu o ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEN SUPERMAN’İM DİYEREK MASALARIN ÜZERİNE UÇTU

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” şeklinde konuştu.

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