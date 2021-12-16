Fatih Ortaokulu’nda görevli olduğu öğrenilen matematik öğretmeni Derya As Yüksel, yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Verdiği mücadeleyi kaybeden 1 çocuk annesi genç öğretmen, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Derya öğretmenin acı haberi üzerine, “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.
Covid, kanser hastasına bir yıl kaybettirdi Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Anacak: Erken teşhis edilebilecek yüzde 30-40 oranındaki kanser hastası, virüs korkusu sebebiyle hastaneye bir yıl geç başvurdu.
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder setlere geri dönüyor! Meme kanserine yakalanan ve uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, setlere geri dönüyor. Hayranlarını heyecanlandıran ünlü oyuncu, Oğlum dizisinin kadrosunda yer alacak. Dizide Pedagog Demet karakterini canlandıracak.