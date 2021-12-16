Türkiye Gazetesi

Aralık ayında başlayan turp hasadında çoğunluğunun kadınlardan oluşturduğu işçiler erken saatlerde Savrun Çayı’na giderek çalışmaya başlıyor. Tarladan toplanan turplar Savrun Çayı’nda setleri etrafı çevrilen alana dökülerek üzerine tazyikli su sıkılıp temizleniyor. Suya naylon çizmelerle soğuk suya giren kadınlar, topraklarından temizlenen turpları yeniden yıkayıp ayıklayarak Türkiye'nin birçok iline gönderilmesi için paketliyor.

BUZ GİBİ SUYA GİRİYORLAR

Bu yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda turp ekimi yapıldığını söyleyen Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, dekar başına ortalama 4 tona yakın ürün alındığını aktardı. İspir, eski yöntemlerle yapılan yıkama ve paketleme işinde daha çok, kadınların çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunduğunu anlattı. Tescilli turpun hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten İspir, “Turp, satışa gidene kadar binlerce insan bu üründen para kazanıyor. Her yıl 4 ay boyunca 5 bine yakın insan, Savrun Çayı'nın buz gibi suyuna girerek ekmek parası kazanmak için ter döküyor” ifadelerini kullandı.

“4 AY BOYUNCA BU ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

İşçi Elife Temiz de her hasat döneminde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi. Sabahın erken saatinde başlayan mesailerinin akşama kadar sürdüğünü anlatan Temiz, soğuk suda saatlerce çalışmanın çok zor olduğunu belirtti. Temiz, zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan turpun temizlenmesi ve paketlenmesinden günlük 100-150 lira kazandıklarını aktardı İşçi Halime Çuhadar da, "4 ay boyunca bu şekilde çalışıyoruz. Tatilimiz falan yok. Hava soğuk, bir de suyun soğuğu eklenince bazen dayanamıyoruz ama ekmek parası katlanıyoruz. Yaz gelince de yer fıstığı gibi diğer ürünlerin çapasında, toplanmasında çalışıyoruz." diye konuştu.

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