Türkiye Gazetesi

Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek dilenen şahsın üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.

Esnafları dolaşan ve vatandaşlardan para talep eden dilenciyi Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçakoca caddesi üzerinde yakaladı. Dilencilik yapan şahsın üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu.

TÜMLETTİĞİ PARALAR 11 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek elde ettiği paraları bütünlettiği öğrenilen şahsın üzerinden 11 bin 810 TL çıkması zabıta ekiplerini bile şaşkına uğrattı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, “İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde eski Akçakoca caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik.

Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

Dilenci virüslü çıktı, açıklaması şoke etti Düzce'de küçük çocuğuyla birlikte ışıklarda dilenerek, para isteyen kadın, koronavirüs hastası çıktı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi.

Dilencinin üzerinden 10 bin TL çıktı Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan bir kadının üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL para ele geçirildi. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

Dilencinin bir günlük hasılatı şaşkına çevirdi Düzce'de zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, toplumun iyi niyetini suiistimal eden bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 1600 lira ele geçirildi. Çıkan paraların dilencinin bir günlük hasılatı olduğunu öğrenen ekipler, şaşkınlık yaşadı.