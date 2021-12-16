Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve 3 kişi Sancaktepe’de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden biri olaydan sonra tutuklanırken şüphelilerden diğeri ise aylar sonra Artvin’den Gürcistan’a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

YOL VERME MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇITKI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede maktul Halil İbrahim Scholten, Sezer Scholten ve Haydar Genç’in üç araç halinde mangal yakıp içki içmek için Paşaköy Mahallesi tarafına doğru gittikleri, yolda seyir halinde iken Suriye uyruklu kişilerin adres sormaları üzerine maktul Scholten'in aracını durdurarak adres tarif etmeye başladığı anlatıldı. Halil İbrahim Scholten ve yanındakilerin araçlarının kapılarını açmaları nedeniyle daralan yoldan geçemeyen Öztürk'ün Scholten'den yolu açmasını istediği, maktulün de diklenerek sert bir şekilde ‘beş dakika bekle, yolu açacağım’ diyerek karşılık verdiği belirtildi.

KAFASINA SANDALYE FIRLATTI

Sezer Öztürk'ün bir süre beklemesine rağmen yolun açılmadığının kaydedildiği iddianamede, Öztürk'ün Scholten’in yanına giderek tekrar ‘yolu açacak mısınız?’ diye sorması üzerine maktulün tartışma başlattığı, şüpheli Sezer Öztürk'ün ‘arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım’ sözlerine aldırış etmeyen ve alkollü olan maktul Scholten’in Öztürk'ün suratına yumruk attığı ve taraflar arasında kavga başladığı vurgulandı. Şüphelilerden Duran Genç'in de Sezer Öztürk'ün kafasına sandalyeyi fırlatması üzerine kavganın büyüyerek arbedeye dönüştüğü, kavga sırasında şüpheli Ömer Genç'in tabanca ile havaya birkaç el ateş ettiği, tabancanın tutukluluk yapması üzerine Sezer Scholten’in Ömer Genç'i çelme takarak yere düşürdüğü, tarafların birbirini darp ederek yaraladığı anlatıldı.

AİLELERİNİ EVE BIRAKIP PEŞİNE DÜŞTÜLER

Ailelerini eve bırakan Sezer Öztürk ve Ömer Genç’in maktul ve yanındakilerin peşinden gittiği, şüphelilerin aracını gören maktul Halil İbrahim Scholten’in şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bunun üzerine Sezer Öztürk'ün araçtan indiği, tabanca ile kaçmakta olan maktulün arkasından koşarak ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği belirtildi. Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin maktulün sırt kısmına isabet ettiği ve maktulün göğüs kısmından çıktığı, mahallelinin tepki göstermesi üzerine şüpheli Öztürk’ün tekrar araca bindiği anlatıldı.

İÇ KANAMA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Öztürk'ün olay yerinde bulunan kişilere doğru elinde bulunan silahı göstererek "bak gelmeyin, sizi vururum" diyerek tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, bu sırada aracın ön yolcu koltuğunda oturan Ömer Genç'in camdan yarı beline kadar sarkarak havaya doğru iki el ateş ettiği, daha sonra her ikisinin de olay yerinden kaçtıkları kaydedildi. Maktul Halil İbrahim Scholten’in ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜ UYGULANDI

İddianamede, şüpheliler Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, maktulün ölümüne sebep olan ateş etme eyleminin Sezer Öztürk tarafından gerçekleştirildiği ancak aracın ön yolcu koltuğunda oturan Ömer Genç’in de Öztürk'e engel olmadığı ve olay yerinden kaçarken havaya ateş etmesi yönündeki eylemleriyle ‘suçun faili’ olduğu aktarıldı. Maktul Halil İbrahim Scholten ile yanındakilerin, sözlü ve fiziksel saldırılarına maruz kalan, eşlerinin ve çocuklarının yanında darba uğrayan mağdur şüpheli Sezer Öztürk ve şüpheli Ömer Genç'in ika eyledikleri eylemlerinin maktul ve mağdurlardan ortaya çıktığı anlaşılan haksız eylemlerin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiklerinin kabulünün gerektiği, bu nedenle Sezer Öztürk ve Ömer Genç haklarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının yasal şartlarının oluştuğu belirtildi.

32 YIL 9 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, tutuklu şüpheli Sezer Öztürk'ün "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Ömer Genç'in, "basit yaralama", "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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