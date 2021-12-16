Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ata Mahallesi 4 Nolu Aile Sağlık Merkezi bahçesinde ismi öğrenilemeyen şahsın oturma bankını omzuna yüklenerek olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. O esnada olay yerinde devriye gezen polis ekipleri omzunda bank taşıyan adamdan şüphelenerek şahsı durdurdu.

BANK HIRSIZI GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan şahsa yapılan sorguda bankı 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nden aldığı tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bank sağlık ocağı bahçesine geri götürüldü. Sağlık ocağı yetkilileri şahıstan şikayetçi oldu.

Aile sağlık merkezinde satırlı saldırgan paniği İstanbul’da elindeki satırla aile sağlığı merkezine giren ve panolara vuran şahıs polis ekipleri tarafından tespit edilerek Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.