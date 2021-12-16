Türkiye Gazetesi

Kayseri'de akıl almaz kadın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Boşandığı eşini, başka bir kılığa bürünerek öldüren zanlı, hakim karşısına çıktı. Mahkemede; talihsiz kadını tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

8 SAAT BOYUNCA TALİHSİZ KADINI ÖLDÜRMEYİ BEKLEMİŞ

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4 Mart'ta meydana gelen olayda Ş.E. (40), kılık değiştirerek girdiği binada 8 saat yangın merdiveninde beklemiş, binaya giren boşandığı eşi Nuran K.’yi çıkan tartışmada silahla vurarak öldürmüştü. Kaçan şahıs, Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde saklandığı bir apartmanda polisin operasyonuyla yakalanmıştı.

"PİŞMANIM" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E., müşteki kızları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık Ş.E., pişman olduğunu söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.E.’ye ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bir kadın daha eski eşi tarafından öldürüldü Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulup, bıçaklanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

'Konuşmak istemedi' diye eski eşini başından vurdu Bursa'da eski eşini konuşmayı kabul etmediği için başından vuran adam tutuklandı.

Eski eşini bıçakladı ve tehdit etti: 'Diğer sefere seni öldüreceğim' Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Olayın ardından dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı İstanbul Avcılar'da bir şahıs, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı.