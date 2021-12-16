Türkiye Gazetesi

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Mahallede yalnız yaşayan G.Ç.T. (37), evindeki misafirleri uğurladıktan sonra kapısı çaldı. Misafirlerin bir şey unuttuğunu düşüne kadın, iddiaya göre kapıyı açtığında karşısında eski sevgilisi Mustafa Resul E’yi (34) gördü. İçeri dalan şahıs, G.Ç.T’ye yakalayıp sandalyeye bağladı. Kadına uyuşturucu verdikten sonra cinsel istismarda bulundu ve işkence uyguladı.

SALDIRILARI 1,5 YILDIR SÜRÜYORMUŞ

Bununla da yetinmeyen saldırgan, mutfağa gidip ocakta yağ ısıttı. Bu kızgın yağı da eski sevgilisinin başından aşağı defalarca döktü. Ardından da alıp hastaneye götürdü. Doktorların müdahalesiyle kendisine gelen G.Ç.T, yüzünü yakan kişinin Mustafa Resul E. olduğunu söyledi. Bu ifade üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Mağdurun avukatı Mehtap Sert, şüphelinin müvekkilini yaklaşık 1,5 yıldır takip ve taciz ettiğini iddia etti.

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