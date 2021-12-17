Meteoroloji önceden uyarmıştı, Yüksekova'ya akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. İlçede günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini kara bırakınca her yer bir anda beyaza büründü. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.
Süleyman Atılgan adlı vatandaş, "Havanın temizlenmesi için gayet güzel çünkü ilçede baya kirli hava mevcut. Meteoroloji tarafından uyarılar yapılıyordu ve nihayet gece saatlerinde yağdı. Bu sene kar yağsın çünkü kuraklık da var. Bu karla biter” dedi.
Yetkililer ise yollarda oluşacak buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı İstanbul Valiliği, 16-21 Aralık tarihlerinde kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji'den 4 ile kar uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji, 4 il için kar yağışı uyarısında bulunurken, kuvvetli yağışların etki göstereceği şehirler için 'Sarı kodlu' uyarıda bulundu.
Yüksekova'da kar başladı, her yere beyaza büründü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı, kısa sürede her yer beyaza büründü.
Meteoroloji önceden uyarmıştı, Yüksekova'ya akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. İlçede günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini kara bırakınca her yer bir anda beyaza büründü. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.
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