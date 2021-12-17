Türkiye Gazetesi

Trfaik kazası bu defa Siirt'te, 6 kişiyi ölümün eşiğine getirdi. Yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolünü sağlayamayan su tankerinin bir otomobile çarpması sonucunda 6 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kaza, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda su tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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