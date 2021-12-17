Türkiye Gazetesi

İzmir Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde ‘Tefeci Menizeler’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik salı günü operasyon düzenlendi. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyonda 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Ekipler, altısı kardeş yedi kişiyi gözaltına aldı.

YÜZLERCE KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER

İkametgâhlarda 165 adet senet, borçluların adının yazılı olduğu 34 adet ajanda, 57 bin TL, 5 bin 350 dolar (82 bin 500 TL) ve beş gram metanfetamin ele geçirildi. Şebekenin özellikle bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük emekli, taksici ve küçük esnafa faizle para verdiği öğrenildi.

Zanlıların, 2 bin TL’ye karşı 54 bin TL, 3 bin 500 TL’ye de 64 bin TL geri istemeleri ise dikkat çekti. Bu şekilde yüzlerce kişiyi mağdur eden çetenin, borcunu ödemeyenleri de darbettikleri belirlendi.

Yedi şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İzmir'de tefecilere operasyon, 7 gözaltı var İzmir'de vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek, senet ve sözleşmeler alarak tefecik yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da tefeci operasyonu: 165 kişiyi mağdur ettiler Adana’da tefecilik yaparak 165 kişiyi mağdur edip zorla 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağlayan çetenini yakalanması için şafak vakti il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları ise gözaltına alındı.