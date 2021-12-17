Türkiye Gazetesi

Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Valilik, 4 günlük hava durumunu açıkladı. Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada gün gün Hava Durumu şu şekilde belirtildi:

- Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

- Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

- Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

- Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

- Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6