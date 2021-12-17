Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.

Kuraklıktan nasibini alan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının kuruması ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Kuruyan göl, tuz tabakasıyla kaplanarak beyaza bürünmüştü.

Kellah Gölü'nün şu günlerdeki görüntüsü ise sevindirdi. Kentte son günlerde yağmurun etkili olmasıyla birlikte göl yeniden su tuttu. Tarım arazilerinin sulanması gibi çeşitli alanlarda kullanılan Kellah Gölü'nün su tutması mutlu etti.

Konya'da kuruyan göl yatağındaki yanan toprak şaşırtıyor Konya'nın ilçesinde yıllar önce kuruyan göl yatağında toprağın içten içe yandığını gören mahalleli, merak ile tedirginliği bir arada yaşıyor.

Balık harekâtı! Kuruyan gölde öyle bir şey yaptılar ki... Kuraklıklar nedeniyle Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi 16.87’ye kadar gerileyerek en düşük seviyesine ulaştı. Barajdaki suların metrelerce çekilmesiyle geride kalan su birikintilerinde on binlerce yavru balık da telef oldu. Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı gönüllüleri yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma operasyonu havadan görüntülendi.

2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti Kırşehir’in Mucur ilçesi sınırlarında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, 2020 yılı yağışlarla birlikte yüzde 50 oranında doluluk getirdi.