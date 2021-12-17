Türkiye Gazetesi

Tartıştığı kişiye hakaret ettiği öne sürülen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkemede ifade veren sanık, ‘ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim’ diyerek suçunu itiraf etti. Mahkeme, ‘Eşek, sıpa’ kelimelerinin hakaret olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi: “Sanığın duruşmadaki beyanlarında ‘Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim’ şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

YARGITAY'IN SUÇ SAYDIĞI O KELİMELER

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, ‘bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Yargıtay kararlarında hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle: “Köpek, şartalan, pis gavur, eşek, ayyaş, hırsız, yobaz, üçkağıtçı.

Yargıtay’dan sadakatsizlik kararı: Boşanan kadın attığı mesaj yüzünden eski eşine tazminat ödeyecek Yargıtay bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirerek emsal niteliğinde bir karar aldı. Evli kadının gece yarısı bir erkeğe mesaj atmasının ‘Sadakatsizlik’ olduğuna hükmeden mahkeme, durumu boşanma sebebi sayarak kadının kocaya tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Geçim telaşında estetik yaptırmak boşanma sebebi Yargıtay, erkek ekonomik yönden zor bir dönemden geçerken kadının yüz gerdirme ve burun estetiği gibi ameliyatlar yaptırmasını boşanma sebebi saydı.

Yargıtay’dan emsal karar: Rakip firmaya geçmek suç değil Bölge Adliye Mahkemesi’nden emsal niteliğinde karar mahkeme; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Kararda; işçinin ayrıldığı şirkete zarar verme ihtimalinin olduğunun da kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı.