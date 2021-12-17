Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak’ta olay meydana geldi. Akrabaları Nebahat Er'den (35) haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazındaki kesik sebebiyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, evde de bıçak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nebahat Er'in hafif görme engelli olduğu ve 1 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.

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