Türkiye Gazetesi

Trafik Eylem Planı çerçevesinde hem teorik hem de direksiyon sınavlarında standartlar yükseliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'de sınavlarda bazı değişiklikler öngörüyor.

Yeni yılla gündeme gelmesi planlanan yönetmelikle ilgili hazırlık içinde olunduğunu aktaran İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından taslağın netleşeceğini ifade etti.

DİREK SINAVLARI 35 DAKİKAYI GEÇECEK

"Direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler planlanıyor. Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor. Biz sınav alanlarının belli bir bölgeye hapsedilmesinden vazgeçilmesini arzu ediyoruz. Şu anda yapılan çalışma da bunu gösteriyor. Yani kursiyerin, aslında akan trafikte karşılaşabileceği bütün manevralar ve deneyimleri, sınavda yaşaması öngörülüyor. Şu ankinden çok daha ciddi, daha uzun süreli direksiyon sınavları bizi bekliyor. Yeni yapılacak yönetmelik değişikliğiyle direksiyon sınav süresi biraz daha uzatılacak, sınav yapılan güzergah genişleyecek ve akan trafikte daha fazla eğitim yapılmasının kursiyerlere çok büyük bir katkısı olacak."

DERS SAATLERİ ARTIRILACAK

Sürücü kurslarına başvuran kursiyerlerin en az 34 saat teorik, en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi aldığının altını çizen Tekin, yeni yönetmelikle verilecek ders saati sayılarının da muhtemelen artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tekin, kursiyerlerin ders alma haklarını sürücü kurslarından mutlaka talep etmesi gerektiğini anlatarak, "Çünkü girecekleri sınav son derece ciddi bir sınavdır, bu eğitimleri almazlarsa başarılı olmaları çok çok zor. Tabi bunun karşılığında şu da var. Siz bu eğitimi verdiğiniz zaman bunun bir ücret karşılığı var. Kursiyerler kurum kurum dolaşıyor, fiyat almak istiyorlar. Aslında ucuz alınan bir fiyatın eğitim kalitesi her zaman düşüktür. Bu eğitimler daha sonra sınavda kendisinin karşısına çıkacak, aldığı bu eğitimler sayesinde ancak bu sınavdan başarılı olabilir." ifadelerini kullandı.

"2020 YILINA KADAR ÖLÜM ORANINDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ"

Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ehliyetli sürücünün olduğunu ifade eden Tekin, bu sayının, nüfusun yaklaşık yüzde 38'lik bir kısmını oluşturduğunu dile getirdi.

Ehliyet sınavı öncesi verilen eğitimlerin önemine dikkati çeken Tekin, "Geçmişte Birleşmiş Milletlere yaptığımız taahhütte 2020 yılına kadar ölümle sonuçlanan kazalarda ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmişti. Araç sayısı, sürücü sayısı artmasına rağmen ölümle sonuçlanan kazalarda 2020 yılına kadar ölüm oranında yüzde 50 kadar bir düşüş sağlandı." diye konuştu.

DİREKSİYON SINAV SÜRESİ 2013'TEKİ YÖNETMELİKLE ARTIRILMIŞTI

Sınavlardaki başarı oranının 2013 yılında yapılan değişiklikle yüzde 99'dan yüzde 40 ila 50 bandına düştüğünü ifade eden Tekin "Çünkü o yönetmelikle direksiyon sınav süreleri uzatıldı. Geçmişte 15 dakika olan direksiyon sınavları 2013 yönetmeliğinden sonra ilk başta 30, ardından 35 dakikaya çıkarıldı." diye konuştu.

Tekin, söz konusu yönetmeliğin sınavlara ciddiyet getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sınavları yaptığımız güzergahlarda park yapma, geri geri gelme, aracı yokuştan kaldırma gibi kriterler aramaya başladık. Geçmişte direksiyon sınavları 100 puan üzerinden hesaplanırken günümüzde bu başarılı ya da başarısız diye adlandırılıyor. Yani bir kursiyer, direksiyon sınavına geldiği zaman önce iki araç arasına park etmeyi, aracı yokuştan kaldırmayı, 25 metre geri geri gelmeyi, bu manevraların hepsini gösterdikten sonra başarılıysa diğer kalan alanlarda 35 dakikalık sınava devam etmesi gerekiyor. Eğer başarısızsa kursiyer tekrar sürücü kursundan 2 saat ders alıyor, bir sonraki sınavına tekrar gelip girmesi gerekiyor. Bu, Avrupa'da birçok ülkeyi de incelediğimizde, aslında onların da standartlarını yakalayan hatta bazı yerlerde de geçen kriterler."

Teorik sınavlarla ilgili de bazı değişiklikler yapıldığını aktaran Tekin, "Örneğin ehliyet sınavlarına görsel sorular, videolu sorular geldi. Geçmişte kağıt kalemle yazılı olarak yapılan sınavlar şu anda elektronik ortamda yapılıyor. Kursiyerler sınav sonucunu aynı gün öğreniyor. Yani günümüz normlarına uygun, trafikte karşılaşabileceği senaryolara uygun sorular soruluyor." diyerek sözlerini tamamladı.