Türkiye Gazetesi

Körfez ilçesinde, hafriyat döküm sahasında ölü olarak bulunan temizlik işçisinin intihar ettiği belirlendi. Kendisini vurmadan önce sevgilisinin boğazını kestiği öğrenilen işçinin 2015 yılında 'yılın personeli' seçildiği ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR GÖRÜP İHBAR ETTİ

Dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana gelen olayda, terk edilmiş aracın yanında kanlar içinde yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 47 yaşındaki Celal Serçe'ye ait olduğunu tespit etti. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında oturan 35 yaşındaki Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖNCE CİNAYET SONRA İNTİHAR

Er'in boğazındaki kesik sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edilirken, evde de bıçak bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğü, daha sonra silahla kendini vurarak canına kıydığı tespit edildi.

YILIN PERSONELİ SEÇİLMİŞTİ

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Celal Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

'Yılın personeli' seçilen Celal Serçe, Belediye Başkanı'ndan altın almıştı.

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