Türkiye Gazetesi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine C.S. isimli şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, ayrıca evinde tütün doldurulmuş makaron hazırlayarak sattığı ihbarı geldi.



CEPHANELİK GİBİ EV

Jandarma tarafından şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sustalı bıçak ve 200 adet av tüfeği fişeği ile 15 bin adet içi doldurulmuş makaron (sigara), 1 kilogram kıyılmış tütün, 7 adet makaron doldurma cihazı ve 1.000 adet kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.



Ev değil cephanelik! Çok sayıda silah ele geçirildi Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, ildeki üç ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



