Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazası 5 kişiyi hastanelik etti. Yaralılardan birinin 1.5 yaşında diğerinin de 7 aylık bir bebek olduğu ortaya çıktı. Kaza sebebinin otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleştiği öğrenilirken, tır şoförünün yaralılar için seferber olduğu anlar vicdanları ısıttı. Kanlar içindeki bebeği kucaklayan tır şoförü araçları durdurarak yardım istedi.

TIRDAN ÇIKIP YARDIMA KOŞTU

Gaziantep'in İslahiye ilçesi hastane kavşağında meydana gelen kazada, Nurdağı ilçesinden İslahiye istikametine seyir eden Hadi Ş. idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Mehmet Öztürk yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Leyla Ş.(25), Mehmet Ş.(20), 1.5 yaşındaki Kadir Ş., ve 7 aylık Asmin Ş. yaralandı. Kazadan yara bile almadan kurtulan tır sürücüsü Mehmet Öztürk, kazanın hemen ardından aracını park ederek otomobildeki yaralıların yardımına koştu. Kanlar içerisindeki bebeği gören sürücü Öztürk, hemen bebeği araçtan çıkararak kucağına aldı. Bebeği hastaneye yetiştirebilmek için yol ortasına çıkan tır sürücüsü, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı. Bir süre kucağında yaralı bebek ile yoldan geçen araçların sürücülerinden yardım isteyen tır sürücüsü, bir araç durdurmayı başardığı esnada duyduğu siren sesleri ile irkildi. Tır sürücüsü, kucağındaki yaralı bebeği sağlık ekiplerine yetiştirdi.

"YOLA ÇIKTIM, EL ETTİM. İNSANLAR DURMUYORDU"

Kaza anını ve yaşadıklarını anlatan sürücü Mehmet Öztürk, "Tır ile İslahiye'ye dönüş yaptığım sırada arkadan bir araç çarptı. Baktım yolcular savruluyor, hemen arabayı durdurdum yardıma koştum. Çocuğu aldım kucağıma, yüzü kanıyordu. Yola çıktım, el ettim. İnsanlar durmuyordu. Çocuğu aldım kucağıma bağırıyorum, 'durun yardım edin, hastaneye götürün' diye. O arada hastaları hastaneye sevk etmeye çalıştık. O arada ambulans geldi" diye konuştu.

Asmin bebek ve otomobilde bulunan diğer 4 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan çevre yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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