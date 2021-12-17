Malatya’da iki husumetli yolda karşılaştı, biri diğerine kurşun yağdırdı. Olay, 20.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayat Mahallesi’nde meydana geldi. Küfürleşme mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y. ile M.K. Sadakat Sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.K. yanındaki silah ile M.Y.'yi sağ bacağından iki, sol bacak ve kolundan ise birer mermi ile vurdu.
SALDIRGAN 2 SAAT SONRA YAKALANDI
Saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak içerisinde inceleme yapan ekipler 10’a yakın boş kovan buldu. Olaydan yaklaşık iki saat sonra şüpheli şahıs olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Malatya'da aralarında daha önceden küfürleşme yüzünden husumet olan iki kişi yolda karşılaştı, taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı.
Malatya’da iki husumetli yolda karşılaştı, biri diğerine kurşun yağdırdı. Olay, 20.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayat Mahallesi’nde meydana geldi. Küfürleşme mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y. ile M.K. Sadakat Sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.K. yanındaki silah ile M.Y.'yi sağ bacağından iki, sol bacak ve kolundan ise birer mermi ile vurdu.
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