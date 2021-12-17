Türkiye Gazetesi

Ağrı’da kural tanımaz bir şoför dehşeti yaşattı. Aşırı hız yapan otomobil otomobil sürücüsü, önce bir araca daha sonra traktöre ve yaşlı bir adama çarptı. Söz konusu kazada 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÖNCE OTOMOBİLE, SONRA TRAKTÖRE, SONRA DA YAYA GİDEN YAŞLI ADAMA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şeker Fabrikası yakınlarında sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, önce karşıya geçmeye çalışan araca daha sonra bir traktöre ve o sırada bölgede bulunan yaşlı bir adama çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü ve aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaşlı adamın durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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