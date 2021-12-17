Türkiye Gazetesi

Mardin'de iki kadını öldüren şahıs daha sonra intihara kalkıştı. Feci olay, Merkez Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşinin yaşadığı eve giden Seyfettin D. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle Cemile B. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayarak cinnet getiren Seyfettin D., eski eşi Cemile B. ve kayınvalidesi Kadriye B.’yi (54) silahla vurduktan sonra aynı silahla kendisine sıkarak intihar girişiminde bulundu.

EKİPLERİ CESETLERİNİ BULDU

Apartman sakinleri silah seslerini duyması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cemile B. ve Kadriye B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Seyfettin D. ise ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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