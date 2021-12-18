Türkiye Gazetesi

Kağıthane’de bir genç fiyat sorma bahanesiyle girdiği işyerinin kulübesinden kaşla göz arasında aldığı anahtarla park halindeki otomobili çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken hırsız, babasının kendisini haberlerde görerek ihbar etmesiyle polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anlarında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söyleyen şüpheli, gözaltına alındı

“NALBURA GİRİP ÇİMENTO KAÇ PARA FALAN DİYE SORUYOR SONRA ARACI ÇALIYOR”

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Çağlar Çalık, “Eleman buraya geliyor, önce bir sağa sola bakınıyor ne var ne yok diye. Sonra kafasında az çok projeyi oluşturuyor. Nalbura girip çimento kaç para falan diye soruyor. Sonra arka tarafa doğru giderken arkadaşlar o tarafa geçmek yasak diye uyarıyor. ‘Tamam o zaman’ deyip geri doğru gelirken gözü bekçi kulübesine takılıyor. Orada biraz duraksayıp bekçi kulübesinin içine doğru bakıyor ve o sırada oradaki anahtarı görüyor. Etrafı biraz kontrol ettikten sonra hızlıca kulübeye dönüp kaşla göz arasında anahtarı alıp buradan yürüdükten sonra hangi araba olduğunu bulabilmek için caddede volta atıyor. Arabayı keşfettikten sonra karşıdaki süitin orada çam ağaçları var onların arasında pusuya yatıp yolun trafik olmasını bekliyor. Trafik olsun ki buradan karşı taraf gözükmeden ben arabayı alıp gideyim diye düşünüyor sanırım. Sonra arabayı alıyor ama tam bizim dükkanın önünden değil karşıdaki dönercinin yan yolundan girip arka taraftan kaçıyor. Projeyi önceden çizmiş yani kafasında. Daha sonra aracın sahibi arkadaş geldi ve benim araba nerde diye sordu. Kimsenin daha hiçbir şeyden haberi olmadığı için ‘Nasıl yani? Ne demek nerede’ diye sorduk. Ona şaka yaptığımızı düşündü ‘bir yere mi gönderdiniz benim arabamı’ diye sordu. Bunun şakası olmaz diyerek gidip şikayette bulunmasını söyledik” dedi.

“BABASI HABERİ GÖRÜYOR VE BU BENİM OĞLUM DİYOR”

Çalık, “Sonra bizim şirketin kameralarından baktık meğer o başta fiyat soran elemanın arabayı alıp götürdüğünü gördük. Emniyete, her yere bildirildikten sonra arabayı yalnızca Çeliktepe tarafında bir sokakta kamera kayıtlarında görüyorlar ve sonra arabadan iz yok. Daha sonra belki bir faydası olur diye sosyal medyaya haber verildi. Burada yapılan röportajın akabinde akşam haberlerinde şahsın babası haberi görüyor ve bu benim oğlum diyor. Yanılmıyorsam çocuk uyuşturucu falan kullanıyormuş ve babasıyla problemleri varmış. Babası haberlerde görünce emniyeti arayıp bu benim çocuğum deyip emniyet mensuplarını haberdar ediyor. Emniyet mensupları çocuğu aldıktan sonra verdiği ifadede de büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisinde olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Arabayı da Sanayi mahallesinde çalışır halde bırakıp kaçıyor. Arkadaşlar da arabayı orada o şekilde buluyorlar” diye konuştu.

Batman'da oto hırsızını polis kıskıvrak yakaladı Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda oto hırsızını kıskıvrak yakaladı. Şahsın yakalanma anı kameralara yansıdı.

İstanbul'da oto hırsızı 1'i kadın 4 kişi yakalandı İstanbul Beylikdüzü’nde park halindeki otomobilleri çalarak sahte plaka takan biri kadın 4 kişi yakalandı.

'Ameliyata giden doktor' oto hırsızı çıktı İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri, motor ve şasi numaralarını değiştirip çeşitli illerde piyasaya sürdükleri belirlenen oto hısızlık çetesine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.