Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana gelen olayda Hüseyin Ata, yan yolun kendi arsası üzerinden geçtiğini ve 2 sene önce belediyeye dava açtığını bildirdi.
105 metrekarelik arsa için açılan davada belediyeyle anlaşmaya varamayan Ata, yolu trafiğe kapattı.
SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ
Caddeye bahçe çiti çekerek yolu kapatan Ata, sürücülere zor anlar yaşattı.
Yanı başında özel okul olması sebebiyle yolu kullanan vatandaş ve sürücüler duruma tepki gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ve zabıta ekipleri Hüseyin Ata'yı ikna etmeye çalıştı.
4,5 SAAT DİL DÖKTÜLER
4,5 saatin ardından ikna edilen Ata, belediyeden gelen avukat ile görüşmeler neticesinde uzlaşmaya vardı.
Caddeye çekilen çitler ise sökülerek yol tekrardan trafiğe açıldı.
Tır sürücülerine kızıp yolu kapattılar Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahalle sakinleri evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hız yapmasından şikâyet ederek yolu kapatıp eylem yaptı.
‘Tapulu arazim’ deyip yolu kapattı Gaziantep’in Nizip ilçesinde tapulu arsasına yol yapıldığını iddia eden arazi sahibi, yolu trafiğe briketlerle kapattı.