Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in güneybatısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar beklendiğini duyururken ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yaptı.

Rüzgarın ise Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul'a kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana beklenen kar yağışı için gözler verilen tarihlere çevrildi. Yurt genelinde sıcaklıklarda ani düşüş yaşanırken bugün de birçok bölgeye kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. AKOM'un uyarısına göre; İstanbul geçtiğimiz akşamdan Pazar gününe kadar Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak.

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'DA

AKOM açıklamasına göre, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini artıracağını ve pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı beklendiğini ifade etti ve İstanbulluları uyardı.

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı beklenirken bir çok ilde ise yağmur ve sağanak yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Gece yarısı bastıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.