Geçen yıl kasım ayında 36 yaşındaki Özlem Çetintaş, birlikte yolculuk yaptığı 38 yaşındaki Cihat A.'yı mola verdikleri dinlenme tesisinde tabanca ile ateş ederek öldürmüştü.

"İSTEM DIŞI VURDUM, ÜZGÜNÜM" DEDİ

Kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özlem Ç., daha önce yaptığı savunmasında, olay günü Cihat A. ile uyuşturucu almak için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirtip, "Cihat, yolda yapılacak kontrolü dikkate alarak, tabancasını bana verdi. Yolculuk sırasında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Eteğimi kaldırdı. 14 yaşındaki kızıma çirkin sözler söyledi. Aramızda yaşanan tartışma büyüyünce dinlenme tesislerinde mola verdik. Otomobilden inerken sinirlenip, saklamam için bana verdiği tabancasıyla ona vurmaya başladım. Bu sırada, istemim dışında ateş alan silahtan çıkan mermiler ona saplandı. Üzgünüm" dedi.

GÖRÜNTÜLER AKSİNİ SÖYLEDİ

Dinlenme tesisindekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşananlar an be an kameralara yansırken Özlem Ç.'nin, Cihat A.'ya ateş ettikten sonra, yardım isteyen Cihat A'ya tabanca ile bir kaç kez vurduğu görülüyordu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Karar duruşmasında son sözü sorulan Özlem Ç., "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Aytaç A.'yı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Özlem Ç.'yi, cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

